DIOURBEL / Dame Diop balaie Noumbé Diop et félicite le chef de l'État...

Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat n'aura pas dérogé à la règle établie par le Président Macky Sall, invitant au nettoiement tous les premiers samedis du mois. Dame Diop, en compagnie des autorités administratives, municipales et politiques du département, s'est particulièrement attaqué à Ndoumbé Diop, du nom du marché de la commune de Diourbel.



Pour l'occasion, le ministre remettra un important lot de matériels pour appuyer le comité départemental.

Après le lancement de la journée, toujours en compagnie des autorités, du DG du CROUS de Bambey Moustapha Gueye, du DG de l'ONFP Souleymane Soumare, Dame Diop ira visiter les chantiers du marché et de l'hôtel afin de constater l'état d'avancement des travaux. Rendez-vous sera pris pour le 1er février.