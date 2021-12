DIOURBEL / Chambre criminelle - Un polygame, père de 06 enfants, accusé de viol sur mineure, prend deux ans ferme.

Marié à deux épouses et 07 enfants, P. K, 39 ans, maçon de passage à Touba pour les besoins d’un chantier, n’aura pu résister au charme de la petite S. N.



En août 2020, le natif de Tattaguine devait commettre l’erreur de sa vie en flirtant avec la fillette de 15 ans, d’abord avec violence et ensuite à l’aide de promesses de mariage et de cadeaux en tout genre.



Autrement dit, si la première relation sexuelle avait eu lieu sans consentement de la jeune fille, la deuxième l’aura été sous l’effet d’appât jusqu’à ce que grossesse s’en suive.



Poursuivi pour viols multiples, pédophilie, corruption de mineure et détournement de mineure sans fraude ni violence, Pape K. niera devant la barre le viol et précisera avoir toujours considéré que sa victime était au moins âgée de 18 ans.



Kâne écopera de deux ans ferme.