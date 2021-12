DIOURBEL / Bus DDD saccagé pendant la grève - 05 des 07 transporteurs arrêtés, ont été condamnés.

Dans le feu de l’action alors qu’ils étaient en grève, des transporteurs de Diourbel s'en étaient pris à un bus Dakar Dem Dikk. Aussitôt 07 d’entre eux ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Ce jeudi, leur procès a eu lieu et le juge s’est montré sévère. 05 parmi eux ont été reconnus coupables des faits d’entrave au travail. Ils ont ainsi écopé d’une peine d’un mois ferme et de 03 millions de francs CFA d'amende.



Quant aux deux autres, en l’occurrence le vice-pdt Nbaye Bèye et le chauffeur Ibrahima Ndiaye, ils ont été relaxés. Signalons que les cinq transporteurs condamnés seront libérés le 02 janvier 2022, c’est-à-dire dans 10 jours...