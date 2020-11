DIOURBEL / Atelier de ciblage de 10 métiers aux frais de l'Onfp pour la formation des jeunes face au « Barça ou Barsakh »

Dans le cadre de la série d'ateliers qu'il organise pour identifier et valider des titres de formation professionnelle, l'Onfp a dépêché jeudi une délégation à Diourbel. La structure que dirige le docteur Souleymane Soumaré s'est en effet engagée, à titre de projet, à écrire 26 référentiels de qualification professionnelle et à organiser des formations sur ces titres pour 1.200 jeunes dans 5 régions d'intervention dudit projet.



Ousmane Sané, en sa qualité de conseiller technique du directeur, précisera que 10 métiers ont été pour le moment sélectionnés et que le titre professionnel qui sera décerné au terme des formations en perspective, permettra aux bénéficiaires d'avoir des compétences dans des métiers de leur choix et de planifier une carrière.



Le représentant de l'exécutif local ajoutera que les durées de formation n'excèderont pas 300 heures et qu'au terme de celles-ci, les jeunes seront opérationnels. L'idée sera aussi de combattre efficacement le phénomène du "Barça ou Barsakh" qui cause aujourd'hui plusieurs pertes en vies humaines chez les jeunes.