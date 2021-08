DIOUMADA / Les populations assoiffées par la décision de la sous-préfète de fermer le forage.

Une décision de fermer le seul forage d’une localité, cela n’arrive pas tous les jours. Le cauchemar se passe à Thione, non loin de Dioumada, dans le département de Kaffrine et plus précisément dans l’arrondissement de Gniby.



Des populations qui ont contacté Dakaractu - Touba pour signaler, en effet, que la sous-préfète locale a pris sur elle la responsabilité de fermer le forage pour mettre un terme à la gestion locale. L’objectif de l’exécutif serait ainsi de confier cette gestion à l’Ofor.



Une situation qui a eu le don de mettre en colère toute la contrée désormais confrontée à un problème d’eau criard. D’ailleurs, nous confie-ton, il n’y a pas que les populations qui souffrent, il y’a aussi le bétail.



Le forage fut construit par Serigne Dan Khary Lô dans les années 80. Il polarise plusieurs localités. Il faut signaler que le calvaire dure depuis une semaine...