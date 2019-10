DIOUF SARR À TOUBA : « Le nouvel hôpital de niveau 3 de Touba sera livré en fin 2020 »

En visite de prospection dans la cité religieuse qui célèbre son Grand Magal dès le 17 septembre prochain, Abdoulaye Diouf Sarr a assuré que ses services sont déjà d'attaque pour répondre aux attentes et relever tous les défis. Pour lui, il n'y a guère de doute. ''Entre l'an dernier et cette année, il y a énormément d'avance en terme de dispositions prises. Ainsi, annonce t-il, « plus de 5000 membres de ses personnels, 188 postes et postes avancés, 45 ambulances dont 6 médicalisées. 1 hélicoptère, un stock de médicaments d'une valeur de l 62 millions. »