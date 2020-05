DIKTAT DU COVID-19 À TOUBA / 4 cas communautaires, 2 cas contacts et 1 décès... Mbacké affiche 02 au compteur.

Dans le décompte de ce samedi 09 mai 2020, l'agglomération Touba-Mbacké a enregistré 08 cas de covid19 dont 4 cas issus de la transmission communautaire dans la cité religieuse et 02 cas contacts suivis par le service médical.



Mbacké a ajouté à son compteur 02 cas contacts.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le bilan servi au niveau local, a confirmé l'effectivité d'un décès enregistré hier à l'hôpital Matlaboul Fawzeini, malgré la polémique suscitée.



Bambey et Diourbel n'ont enregistré aucun nouveau cas de maladie à coronavirus.



06 malades ont testés négatifs et déclarés guéris. 05 étaient sous-traitement à Darou Marnane et le dernier à la clinique des Modou-Modou émigrés de Toscana sur la route de Ndiouroul.



Bilan du jour : 09/05/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 08



- DS Touba 06 cas Positifs :

02 Contacts

04 Communautaires (dont 01 décès)



- DS Mbacké 02 cas Positifs



02 contact

00 Communautaire

- DS Diourbel : 00 Cas Positif

00 Contact

00 communautaire

- Bambey

00 Comtact

00 Communautaire



- Guéris: 06 guéris (05 Darou Manane et 01 à Touba Toscana)



- Décès : 01 (Touba)