DIFFUSION ET DIVULGATION DE FAUSSES NOUVELLES : Le responsable national des jeunes de «Rewmi» condamné à 1 mois de prison ferme

Mory Guèye a comparu, hier, à l’audience des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar. Le responsable des jeunes de la coalition Idy 2019 répondait des faits de diffusion et de divulgation de fausses nouvelles sur des médias comme GFM et le Soleil, menaces de violences et voies de fait sur la personne de Doudou Ndir, président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) et outrage à magistrat sur la personne du juge Demba Kandji, président de la commission nationale de recensement des votes. Déclaré coupable des chefs d’accusation de diffusion et divulgation de fausses nouvelles, menaces outrages à magistrat, Mory Guèye a été condamné à six mois dont un mois ferme.