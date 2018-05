DIFFAMATION : Cheikh Gadiaga condamné à 6 mois de prison et 5 millions à payer à Abdoulaye Sylla

A ce rythme, Cheikh Gadiaga va battre un record de condamnations. Poursuivi par Abdoulaye Sylla qu’il a diffamé honteusement, Cheikh Gadiaga ne s’en est pas sorti indemne. Il a reçu comme un couperet, la sanction du juge correctionnel de la première chambre.



En effet, l’analphabète qui a créé le site « senegalinfo.net » a été condamné pour diffamation à 6 mois de prison ferme et 5 millions de FCFA à payer à titre de dommage à Abdoulaye Sylla.



Cest hier que la décision est tombée. Pour rappel, Cheikh Gadiaga a été traîné devant la justice par une citation directe servie par Abdoulaye Sylla qu’il avait accusé d’avoir fait « main basse sur des pans entiers de l’économie.» Et cela de manière illicite.



Cheikh Gadiaga, qui est actuellement en détention à la prison Rebeuss, a été extrait de sa cellule pour comparaitre devant le tribunal de grande instance de Dakar. Par ailleurs en ce qui concerne la procédure initiée par Pape Maël Diop, et qui lui a valu un mandat de dépôt, le juge d’instruction continue son enquête.



Les Échos