DIEUPPEUL / DERKLÉ : Le DG du port Aboubacar Sédikh Bèye investi, Birane Ngom présente une liste parallèle.

Le Président de la République a choisi le DG du Port Aboubacar Sédikh Bèye pour diriger la liste de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans la commune de Dieuppeul/Derklé. Cela au détriment de Birane Ngom, frère du député Farba Ngom.



Ce dernier que nous avons joint, tient cependant à être clair, malgré le choix porté sur le Coordonnateur de la Coalition Benno Bokk Yaakaar/Commune de Dieuppeul/Derklé, il conduira une liste parallèle afin de briguer lui aussi le fauteuil du maire Cheikh Guèye.



« On a une investiture ce lundi. On va conduire une liste parallèle. Elle est connue par les autorités. C’est à Bèye qu’on a donné les moyens même si c’est un cadeau empoisonné, mais rien ne nous empêche de tenter notre chance », a indiqué Birane Ngom.



Du côté du DG du Port l’heure est à l’appel pour l’union des forces et des cœurs pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022. « Je lance un appel solennel à toute la mouvance Présidentielle symbolisée par la Coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Dieuppeul/Derklé mais aussi à toutes les forces vives de notre commune ; à tous les leaders, où qu’ils soient ; aux militants de tout bord », a-t-il déclaré à l’annonce de la nouvelle. « Notre ambition exclusive » a-t-il ajouté, « est de transformer structurellement la commune de Dieuppeul/Derklé avec des vecteurs axés sur : la transparence, l’innovation et la mise en place des conditions pour faciliter l’entreprenariat des jeunes et des femmes ».