DIASPORA / la coordination « Tanor Lañu Andal » rend hommage au regretté disparu et soutient le projet de statut spécial de Dakar

Au moment où au Sénégal, Ousmane Tanor Dieng était célébré par des Sénégalais et surtout par les Socialistes, en Europe et plus précisément en Italie, un vibrant hommage lui était aussi rendu sous la houlette du mouvement « Tanor Lañu Andal ». Nguèye Loum, qui a câblé Dakaractu, d'estimer que l'homme « mérite le respect de tous les Sénégalais, de toutes les générations, pour les services énormes rendus à l'administration et à la société Sénégalaise. « Tanor était un patriote, un homme de vertu, un républicain, quelqu'un qui a beaucoup fait pour son pays ».



Les socialistes d'Italie ont aussi saisi l’occasion pour réitérer leur engagement avec vigueur auprès de Aminata Mbengue Ndiaye, avant de la soutenir dans son projet de voir Dakar et les autres capitales régionales bénéficier d'un statut spécial. « Cela pourrait permettre à cette collectivité locale d'avoir une bonne gouvernance. Dakar est la capitale du Sénégal. Les grandes puissances économiques du monde ont leur représentation diplomatique à Dakar. Cette mairie reçoit beaucoup d'argent. Il est donc important pour notre pays de confier Dakar au Président de la République pour qu'il y ait plus de transparence dans sa gestion et moins de conflit de compétences entre certains ministères et la mairie qui n'a ni de limite géographique définie, ni de compétences fixées d'avance... »