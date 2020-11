DIANATU SALAM HÉLIPORT / Les Baay-Fall s'engagent à achever la mosquée de Cheikh Bass Abdou Khadre.

Sous la houlette de Serigne Cheikh Binetou Fall, les Baay-Fall viennent de prendre l'engagement de redémarrer et d'achever en un temps record la mosquée de Dianatu Salam Héliport, fief de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Cet engagement a été solennellement officialisé ce mercredi par le chef religieux Baay-Fall devant plusieurs personnalités dont Serigne Moussa Niang, Imam de la mosquée de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine etc... L'architecte en charge de l'ouvrage expliquera les fondamentaux de l'édifice non sans signaler qu'il sera unique dans son genre au vu de ce que donne déjà la maquette.



Serigne Cheikh Binetou Fall ne manquera guère de faire état de son bonheur à bénéficier de la confiance de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et sollicitera ses prières afin que son ambition soit entièrement satisfaite. Il dira en être confiant après avoir recueilli les bénédictions du Khalife Général des Mourides et de celles du Khalife Général des Baay-Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall.