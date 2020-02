DIAMNIADIO / 9ème FORUM ESP-EPE : « 84% des jeunes ont eu une insertion après leur formation professionnelle » (Dame Diop, MEFA)

Sous la présidence du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, et de leurs partenaires Canadiens, le 9ème forum de l’Essor du Secteur Privé par l’Education pour l’Emploi (ESP-EPE) a eu lieu, ce lundi 17 février 2020, à la sphère ministérielle 2 sis à Diamniadio, pour la célébration des réussites pour l’emploi des jeunes. Occasion pour le ministre Dame Diop, de donner ses appréciations par rapport à ce forum et sur le partenariat Sénégalo-Canadien. Selon lui, ce programme du ESP-EPE sur la formation professionnelle est une question d’actualité, vu les politiques publiques qui ont été mises en œuvre dans le cadre du PSE. « Ce forum arrive au moment où le Sénégal met l’emphase sur l’employabilité des jeunes », a-t-il déclaré. Il s’est réjoui également de la mise en œuvre de ce projet ESP-EPE qui permet de jouer pleinement sa partition dans l’employabilité des jeunes en nouant des partenariats avec le privé. « Les jeunes sont sortis dans le système classique de l’université pour aller embrasser une formation professionnelle et qui ont eu un taux d’insertion de 84% », fait savoir le ministre. M. Diop, juge le partenariat important, car selon lui, « il nous permet de former des produits en adéquation avec nos besoins, mais aussi de former des produits qui devront à terme entreprendre. »