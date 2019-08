DIALOGUE POLITIQUE : accord sur le bulletin unique et l’élection du maire au suffrage universel

Sur les points de la plateforme du dialogue politique relatifs au bulletin unique et à l’élection du maire au suffrage universel, la commission dirigée par le général Mamadou Niang connaît de très bonnes avancées. Elle a adopté à l ‘unanimité hier l’institutionnalisation du bulletin unique pour toutes les élections qui vont se tenir désormais dans notre pays. Elle est aussi tombée d’accord pour l’élection des maires au suffrage universel direct. Toutes les parties prenantes du dialogue politique à savoir une partie de l’opposition, la majorité, les non-alignés et la société civile sont tombées d’accord sur ces deux importants points. La source du "Témoin" qui a pris part à la rencontre indique que la seconde étape pour la Commission, qui se réunit les mardis et jeudis, sera de définir les modalités de mise en œuvre de ces deux propositions.