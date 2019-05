DIALOGUE POLITIQUE NATIONAL / Malick Gakou donne son accord, mais demande la mise en place d'une commission cellulaire.

Visiblement convaincu de la pertinence de créer le statut de chef de l'opposition, Malick Gakou se désole, néanmoins, qu'il n'ait jusqu'à présent pas vu le jour. Dans le Grand Jury de ce dimanche dont il était l'invité, il estimera même urgent ce débat sur le sujet, au vu de la dernière suppression du poste de Premier ministre. Mesure conférant selon lui, un caractère hyper-présidentialiste au régime actuel.



''Le statut de Chef de l'opposition est un statut à débattre. Aujourd'hui au regard du régime quasi présidentialiste, le candidat qui arrive second devrait occuper le poste de chef de l'opposition... Le Pds peut valablement revendiquer ce statut des lors que, pour l'heure, ce statut n'a pas été encore débattu... Le régime a été qualifié de régime hybride. Maintenant, avec la suppression du poste de Premier ministre, le régime est devenu hyper présidentiel. Avec une hyper- personnalisation de la fonction présidentielle. ''



Interpellé sur l'invite au dialogue lancé par le Président Macky Sall, Malick Gakou donnera sa position et celle d'ensemble de l'opposition circonscrite dans le Front de Résistance Nationale. ''Nous sommes pour le dialogue. Nous avons préféré tourner la page de l'élection présidentielle.

L'opposition a décidé de dire Oui au dialogue... Elle a indiqué, dans un deuxième postulat, qu'il nous faut une commission cellulaire équidistante des formations politiques dirigée par des personnalités indépendantes. L'opposition est dans d'excellentes dispositions pour accepter la main tendue du Président de la République. L'opposition attend la réponse de l'État du Sénégal. Je ne ménagerai aucun effort pour créer un cadre harmonisé pour permettre au dialogue d'avoir lieu. Tous les partis membres du Front sont d'accord pour le dialogue, mais créons d'abord le cadre du dialogue. Ce n'est pas en menaçant ou en jouant à se faire peur que... ''



Malick Gakou d'estimer que ''le Sénégal mérite d'avoir un code électoral consensuel '', avec la possibilité d'organiser des élections libres et transparentes non contestables et que le parrainage soit introduit dans la corbeille à idées de ce dialogue.



Pour ce qui le concerne politiquement, Malick Gakou exprimera sa volonté de ne poser aucun véto à retrouver Moustapha Niasse dans le cadre d'une entente politique. Il dira aussi regretter son choix politique qui l'avait conduit à préférer le Conseil Régional de Dakar à la mairie de Guédiawaye et envisage de rectifier le tir en se présentant aux prochaines élections municipales prochaines pour récupérer ce qui est entre les mains d'Aliou Sall qui est selon lui, '' une réalité politique à Guédiawaye dont il faut tenir compte. ''