DIALOGUE POLITICO-SOCIAL en République Centrafricaine : Une mission du CIRID à Bangui.

Une délégation du Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID), conduite par son Représentant régional en Afrique de l’Ouest et du Centre le Sénégalais Maodo Malick Mbaye, est actuellement en mission à Bangui capitale de la République Centrafricaine.







Durant son séjour, cette délégation a été d'abord reçue hier Jeudi par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Faustin Archange Touadéra. Cette audience sera



l’occasion pour le CIRID de féliciter le Président nouvellement réélu, de l’inviter d'urgence à matérialiser son appel au dialogue en invitant l'opposition politique et la société civile à le rejoindre autour de la table de concertation.







Le Président Centrafricain a tenu à féliciter et à encourager le CIRID pour son initiative et a marqué sa totale disponibilité à l'accompagner pour la réussite de cette noble mission.



Ainsi, le CIRID, entend apporter sa contribution à la médiation et au dialogue politique, en mobilisant différentes ressources endogènes centrafricaines surtout au plan sportif et culturel.







Lors de cette même mission, des rencontres ont eu lieu avec des acteurs locaux et internationaux tels que le Président du Conseil National de Médiation, le Ministre de la Réconciliation Nationale ; la plateforme des Confessions religieuses de Centrafrique ainsi que l’Ambassadeur Représentant de l’Union Africaine en République centrafricaine.







Par ailleurs, la délégation du CIRID, au regard des témoignages reçus des différents acteurs, a salué le travail abattu par la MINUSCA.



Dans la perspective d'élaborer une feuille de route détaillée de son intervention, le CIRID envisage d’autres missions en terre centrafricaine afin de rencontrer des acteurs essentiels du dialogue politique, à savoir : l’opposition et la société civile.







Pour rappel, le Centre Indépendant de Recherches et d'Initiatives pour le Dialogue (CIRID), est une institution d’alerte précoce, de médiation et de dialogue dans des contextes de crises socio-politiques dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il est basé à Genève et bénéficie d’un statut consultatif auprès des Nations Unies.