DIALOGUE NATIONAL : Les représentants de l’État et de la majorité désignés...

Selon les informations de Libération, les représentants de l'État et de la majorité au dialogue national ont été désignés lors d’une rencontre. En effet, les pouvoirs publics seront représentés par Aminata Touré, Ismaïla Madior Fall, Seydou Diouf, Me Ousmane Sèye et Mor Ngom.

Parmi ceux qui ont été désignés pour le compte de la majorité il y a Momar Samb, Bouna Seck, Aïssata Tall Sall, et Serigne Mbaye Thiam.