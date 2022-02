DIALAMBÉRÉ : Mamadou Salif Sow le nouveau maire renonce à son salaire...

Le nouveau maire de la commune de Dialambéré renonce à son salaire et ses avantages au profit de la jeunesse et des maires. Il a fait cette déclaration lors de son installation ce 15 février pour montrer son engagement au service des populations. Le président de la coalition And liggeey sunu gokh estime que le développement de sa commune est au cœur de ses préoccupations. C'est pourquoi, il a déjà commencé à poser les actes en présentant des partenaires au développement.

Aussi, il compte s'investir dans les domaines agricole et touristique pour le développement de sa municipalité.

Il faut rappeler que le bureau municipal a respecté la parité.