DIAGNE FADA DÉMENT LES FAKE NEWS : « Je n'ai pas encore été consulté par le Président pour la formation de son gouvernement »

Modou Diagne Fada fera-t-il partie du prochain gouvernement du Président Macky Sall ? Malgré les listes publiées dans les réseaux sociaux et dans lesquelles son nom figure, l'ancien ministre de la Jeunesse de Wade avoue n'avoir guère été consulté dans ce sens. L'invité du Grand Jury met ainsi terme à des supputations.



''Il a en tête depuis longtemps ceux qui doivent composer son gouvernement. Il a dit qu'il va recentrer le gouvernement, qu'il va resserrer. C'est une prérogative de Monsieur le Président de la République. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore été sollicité par le Président. C'est lui qui a été élu par le peuple Sénégalais, il est dépositaire de la confiance du peuple. ''



Interpellé sur les termes de son alliance avec le président de la République, le Président du conseil départemental de Kébemer et leader de LDR/Yessal, préfèrera ne point les dévoiler. ''Tout ce que nous nous sommes dit à l'intérieur de son bureau, il n'est pas indiqué d'en parler devant les micros. '' Pour ce qui concerne la décision de supprimer le poste de Premier ministre, Modou Diagne Fada saluera l'initiative soulignant qu'elle sera de nature à rendre plus fluide la gestion des affaires publiques...