DGPSN: Aminata Sow nouvelle déléguée générale.

Aminata Sow est la nouvelle Déléguée générale de la Protection sociale et de la Solidarité nationale (DGPSN). Nommée depuis le 18 décembre dernier, elle jouit d'une expérience de 25 ans dans le secteur privé et dans l'administration publique.

Cadre financier et comptable, sa formation de haut niveau en management et dans les domaines de la finance, de la comptabilité et de la protection sociale, lui a permis de gérer le Fonds national de Crédit pour les femmes pendant 7 ans.

Elle est une militante de la première heure de l'APR à la Patte d'oie et membre de la Convention des Cadres Républicains.

Mme Aminata Sow a pour ambition que chaque Sénégalais(e) sente le soutien et la protection de l’État.