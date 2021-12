DGID : L’institution financière décline son nouveau programme ‘’YAATAL’’ visant un Taux de Pression Fiscale de 20% d’ici 2023.

La Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) a profité de la 29ème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK) pour présenter son nouveau programme intitulé ‘’YAATAL’’.



Le nouveau programme réunit l’ensemble des mesures et actions que prévoit de mettre en œuvre la DGID avec pour objectif principal de faire gagner au Sénégal un point supplémentaire de taux de pression fiscale (TPF) par an, jusqu’à atteindre 20% en 2023. Il se décline en quatre (4) volets. D’abord, l’enrôlement de masse et la mise en place d’un cadre d’encadrement et de suivi de nouveaux contribuables pour faire passer le nombre de dossiers actifs hors salariés de 25 000 à 500 000 contribuables.



Ensuite, la mise en place d’une stratégie de mobilisation des recettes pilotées par une administration dont toutes les actions sont fondées sur une gestion intelligente du renseignement. Il s’en suivra la démocratisation de l’accès à la terre par l’immatriculation systématique des lotissements réguliers et autres zones aménagées à usage d’habitation situées dans un milieu urbain en vue de l’instruction et de la délivrance massive des titres de propriété et de jouissance tout en accélérant les processus de mise à disposition des terres nécessaires à la mise en œuvre de projet d’intérêt général.



Enfin, dérouler une réforme profonde des modes de fonctionnement de l’administration fiscale et foncière en vue d’en faire une organisation performante au process de travail et aux interrelations avec ses usagers totalement digitalisés. ‘’YAATAL’’ s’intéresse également à l’agrobusiness et à la fiscalité locale entre autres secteurs d’activité.



C’est à l’occasion de la journée dédiée à la DGID que le programme a été décliné lors de la FIDAK qui se déroule du 6 au 20 décembre sur le thème ’’promouvoir l’agrobusiness, pour un développement économique et social durable’’.



Le Conseiller technique au ministère du Budget, Alioune Dione, qui a pris part à cette journée a indiqué que « la mise en œuvre de ce programme devrait aboutir à une mobilisation des ressources nécessaires pour faire face aux obligations et aux charges du développement de notre pays. »