DGE: La liste des suppléants de « Benno » et celle titulaire nationale de « Yewwi Askan Wi » déclarées irrecevables !

Des nouvelles de la direction générale des élections. En effet, les listes de coalitions devant participer aux prochaines législatives devant être affichées ce soir, Dakaractu a appris que des listes des deux coalitions « Yewwi Askan Wi » et « Benno Book Yaakaar » seraient irrecevables. C’est en effet la liste des titulaires de la coalition de l’opposition et celle des suppléants de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Plusieurs mandataires étaient à l’intérieur de la direction générale des élections comme Lamine Thiam de Wallu Sénégal, Benoît Sambou de Benno, le représentant de Aar Sénégal et Déthié Fall. Ce dernier vient même de quitter les locaux pour son siège où une rencontre avec les autres leaders de sa coalition est prévue avant de s’adresser aux journalistes.

