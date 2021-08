DG ONAS À TOUBA / Vers des mesures urgentes pour juguler le mal causé par les inondations.

Ababacar Mbaye était ce jour à Touba pour s’enquérir de la situation des populations sinistrées et essayer de voir les solutions à apporter pour permettre au bassin de stockage des eaux de pluies de Keur Niang de mieux résister en cas de nouvelles averses.



Le DG de l'ONAS, qui est venu avec 02 pompes et une électropompe qui avale 400 mètres -cubes / heure, insistera sur la rapidité d’exécution dont les services de l’État devraient faire montre en compagnie de l’Association Touba Ca Kanam et la mairie de Touba. Pour plus d’efficacité, Ababacar Mbaye proposera la construction de 4 bassins de rétention...