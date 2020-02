DETHIE FALL, LE VALEUREUX DEPUTE DU PEUPLE...

L’Honorable député Déthie Fall s’est vu décerné le prix du meilleur parlementaire lors de la cérémonie de la 8e Édition du Prix Ragné ce samedi 15 février 2020 au musée des civilisations noires.







C'est avec un grand plaisir que je viens vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations pour cette distinction amplement méritée au vu de la qualité de l’Homme.







Ce prix est la reconnaissance de vos actions et la concrétisation d'un parcours remarquable, fait de compétence, de professionnalisme, d’engagement, de patriotisme, de sens de l’écoute et du dialogue.







Depuis votre accession au parlement, vous avez rempli fidèlement votre mission de député du peuple qui est de s’assurer quotidiennement de la protection des intérêts des populations et la participation à l’expression de la volonté générale.







Au Sénégal être un vrai député aux services des populations n’est pas tâche aisée face à une Assemblée nationale à majorité mécanique dont leur mission première est d’être aux services de leur Chef et non pas aux services des populations.







Mais votre abnégation, votre détermination et votre courage vous accompagnent à braver tous ces obstacles car pour atteindre les objectifs afin de mieux servir les populations, il est primordial d'être capable de les surmonter.







Cette distinction est d’autant plus honorifique pour le Président Idrissa Seck et le parti Rewmi dont vous en êtes le vice-président.







L’ADN d’un rewmiste est de SERVIR avec liberté, responsabilité et vérité car « servir les autres est la station la plus élevée de la seigneurie ».







Donc naturellement votre position de défenseur des intérêts de la nation est la continuité des actions citoyennes perpétuées par le Président Idrissa Seck depuis son engagement en politique.







Le désir de bien faire est un puissant moteur. Celui de faire du bien est plus puissant encore et votre position de député fait du grand bien aux populations au vu de votre remarquable travail avec sérieux, humilité et intégrité.



Je vous renouvelle une fois de plus mes félicitations et vous encourage d’avantage à représenter dignement les populations Sénégalaises.







Honorable Déthié Fall, avec des personnes de votre stature l’espoir est permis pour un Sénégal prospère.







Mamadou Sene



Parti Rewmi