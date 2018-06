DÉTHIÉ FALL, DÉPUTÉ DE REWMI : « Macky Sall s' est auto-exclu du cercle des principaux acteurs du 23 juin »

Le president Macky Sall a trahi l'esprit et la lettre du 23 juin. Il est en train de poser des actes pires que ceux qui avaient soulevé les sénégalais ce jour là pour une démocratie moderne et contre un tripatouillage de la constitution pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, le Président de l'Apr a introduit, entres autres, le parrainage pour tous les partis politiques par le biais d'une loi constitutionnelle pour chercher à avoir un deuxième mandat par la voie électronique. Et cela suite au recul connu sur le terrain politique le rendant minoritaire lors des législatives avec 49, 48%. Avec lui comme président de la République, le Sénégal n'a pas tiré bénéfice de cette prise de conscience collective et manifestée devant l'assemblée nationale pour un processus électoral remarquable et une démocratie soustraite de la basse volonté d'un Président de confisquer le suffrage universel de ses compatriotes. Tous les sénégalais doivent célébrer le 23 juin sauf l'actuel " gardien de la constitution". Il s'est auto-exclu du cercle des principaux acteurs. Et c'est regrettable.





Source: Sud Quotidien