DÉSORMAIS À BAKHIYA / Chérif Abdourahmane Fall Tilala et son épouse accompagnés par un monde impressionnant.

C'est à exactement 15 heures que le véhicule qui transportait la dépouille de l'illustre disparu a franchi le seuil du portail de Bakhiya. L'autre véhicule dans laquelle se trouvait sa défunte épouse suivait juste derrière. Quelques minutes auparavant, c'était la prière mortuaire pour les deux disparus non loin de la grande mosquée de Touba et plus précisément dans la partie Est à quelques mètres des anciens cimetières.



Pour les besoins la cérémonie, le Khalife général des Mourides avait requis les services de Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre. À côté, il était possible de remarquer une forte présence de chefs religieux, et plus particulièrement des descendants de Serigne Massamba Mbacké.



C'est ainsi, accompagné d'une foule impressionnante, que Chérif Abdourahmane Fall Tilala a été inhumé, à une dizaine de mètres d'un autre illustre mouride : Serigne Cheikh Béthio Thioune. Il était exactement 15h 25 minutes.



À peine l'inhumation terminée que l'on vit le véhicule de sa défunte épouse s'ébranler vers l'est. Sokhna Faty Gaye sera aussi inhumée à Bakhiya. Cette petite-fille de Serigne Massamba Mbacké aura le privilège de reposer à jamais à quelques 200 mètres de son valeureux époux.



Des pleurs et parfois des cris ont parfois rendu l'atmosphère plus pesante. La gendarmerie était là pour éviter les débordements.



Il faut signaler que Bou Faye, lui aussi décédé à la suite de l'accident, a inhumé à Diourbel, en cours de route.



Me Alioune Badara Cissé, Moussa Sy seront parmi les hommes politiques aperçus à Bakhiya .