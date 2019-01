DÉSAVEU / LE MAIRE DE MBACKÉ : ' Le comité éléctoral installé par Gallo Bâ ne m'engage pas... Ce n'est pas pas à lui d'installer quoi que ce soit! '

Alors qu'il était nommé vice-président du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la commune de Mbacké, voilà que Serigne Abdou Mbacké Ndao a choisi de tout dégager en touche. Le maire de Mbacké qui a joint Dakaractu, de confier que ce choix porté sur sa personne a été fait sans son consentement et qu'il n'appartient nullement à l'initiateur, Gallo Bâ en l'occurrence, de convoquer une réunion de ce genre ou de le mandater pour quelque poste que ce soit.



Abdou Mbacké Ndao qui dit être certain que l'adhésion à ce comité éléctoral ( par les différents responsables de la coalition cités) n'a été que parcellaire, rappelle que son statut de maire lui interdit de se montrer plus vigoureux dans son démenti. '' Je ne valide pas ce choix de faire de moi son Vice-Président. Je n'ai pas été à la réunion et j'ai même choisi de n'envoyer personne me représenter. Son document ne m'engage pas et j'en suis sûr n'engage pas bon nombre de nos camarades. ''



Le controversé comité électoral a été installé, lundi, sous la houlette du Dg de la Sogip Sa en présence de plusieurs personnalités de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Mbacké.