DES PARRAINS POUR KARIM - Le Pds de Bambey démarre la collecte au mépris des rumeurs invalidantes

Alors que la candidature de leur leader à la future élection Présidentielle est fortement controversée, les libéraux de Bambey ont décidé de démarrer, malgré tout, la collecte des signatures pour les besoins du parrainage.

Enseignant chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et coordinateur des activités du Pds dans le département de Bambey, Abdoulaye Diouf explique que lui et ses camarades ont fini de sillonner le département rencontrant chefs religieux, associations et porteurs de voix pour lancer la campagne de collecte.



Face à la presse, Abdoulaye Diouf confie que l'engouement est tel que le parti au niveau local parviendra à glaner au moins 7.000 signataires. '' Aux dernières élections, nous avions 7.000 voix. Aujourd'hui, les choses ont évolué positivement et nous savons que nous sommes en mesure d'avoir plus. ''



Interpellé sur les tracasseries judiciaires auxquelles sont confrontées Karim Wade et Khalifa Sall, Diouf parlera de processus de liquidation politique non encore achevée. Pour ce qui concerne le maire de Dakar, le libéral confie que le décret présidentiel d'hier le révoquant de ses fonctions d'édile est suffisant pour prouver que ce dernier a voulu éliminer un adversaire qui aurait pu l'amener au deuxième tour de la prochaine Présidentielle...