DES AUTRUCHES À KAËL / Sadaga, un des lauréats désigné lors de la journée de l'élevage, se confie.

Choisi lauréat parmi une trentaine d'autres éleveurs lors de la journée de l'élevage organisée à Kaël, l'honorable député a reçu sa distinction des mains du Président de la République venu présider la cérémonie. Se délestant le temps de l'événement de son manteau d'homme politique au profit de celui d'éleveur, Sadaga a présenté des autruches, dont malheureusement trois ont perdu la vie avant, à cause de la chaleur et des conditions du voyage, mais aussi des bœufs et des moutons. Après avoir beaucoup discuté avec le Chef de l'État, le patron de la ferme agricole Serigne Thierno Seck Sadaga a amplement félicité le ministre de l'élevage. "Nous félicitons le ministre Samba Ndiobène Kâ qui a vaillamment poursuivi le travail ô combien performant de Aminata Mbengue Ndiaye. Nous l'encourageons et lui assurons notre soutien indéfectible..."