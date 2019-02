DERNIÈRE MINUTE / Serigne Djily Mbacké, ancien chef de Cabinet du ministre Khadim Diop, quitte le Président Macky Sall.

Dakaractu vient d'apprendre la fin du compagnonnage entre Serigne Djily Mbacké et le Président Macky Sall. L'intéressé qui confirme lui-même l'information signale avoir mûrement réfléchi avant de prendre sa décision de définitivement lui tourner le dos. L'ancien chef de cabinet du ministre Khadim Diop estime avoir ''déjà beaucoup fait '' pour celui dont il a été l'un des premiers collaborateurs.



'' C'est vrai que je l'ai accompagné lorsqu'il était véritablement infréquentable, lorsque tout le monde le fuyait à Touba. J'avais pris des engagements vis-à-vis de lui. Dieu merci, j'ai respecté tous les engagements. J'ai activement participé à son élection et il le sait. Malheureusement, je ne l'ai jamais senti à mes côtés. Et comme tout le monde vient souvent vers moi se plaindre quand il y a des problèmes, connaissant nos relations antécédentes, j'ai voulu éclairer la lanterne des Sénégalais pour que nul n'en ignore. Entre nous deux, c'est une affaire classée ! ''



Serigne Djily Mbacké, qui signale avoir politiquement cheminé avec le Président Macky Sall depuis au moins 2008, se désole de remarquer que les résultats de son ancien '' ami'' soient allés de mal en pis depuis, même s'il trouve que tout n'a pas été mauvais dans sa gestion.

Interpellé sur son point de chute, le Chef religieux dira n'en avoir aucun... pour le moment.