DÉRIVES À L'HÉMICYCLE - Abdou Bara Dolly Mbacké ou l'archétype de ce que ne devrait pas faire un député !

Tout de rouge habillé avec un sac à la limite efféminé, débitant un discours truffé d'écarts de langage, le député Cheikh Abdou Bara Dolly aura surpris son monde, jeudi. C'est à peine croyable! L'on se demande encore s'il ne prend pas l'Assemblée nationale pour un champ de courses où il est possible de se défouler et même de déverser des insanités sur des personnalités comme le garde des sceaux ou encore le Président de l'institution. A-t-il cherché à faire le buzz, vaille que vaille, sachant que bon nombre de médias retransmettaient en direct la session? Une session convoquée pour les besoins du vote du projet de loi portant parrainage des candidats à la Présidentielle de 2019.



Ignore-t-il que l'Assemblée nationale est une institution, l'une des plus respectables de ce pays, à laquelle il est attachée l'obligation de ressembler au peuple qui l'a instituée?



A-t-il pensé que la session était le moment idéal pour jouer ? Non content d'utiliser des mots déplacés, les Sénégalais l'ont vu aussi corriger maladroitement '' les fautes '' contenues dans le rapport final alors qu'il n'a jamais été à l'école française. Il s'agissait, en effet, d'un jeu pour lui. Il a, en effet, pris quelques bonnes minutes juste pour faire ajouter des ''s'' et en enlever d'autres sur un ton taquin, moqueur.



Et quand on le voit presque échanger des coups de poing, les Sénégalais ont dû se poser beaucoup de questions dont celle-ci : '' comment ce monsieur est-il parvenu à être un député ? ''



Ce qui remet en question le mode d'élection de nos députés qui devraient aussi être parrainés. Parrainés pour éviter à ce grand peuple du Sénégal d'avoir à souffrir de tels comportements...