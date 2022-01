DER/FJ - Lancement Nano-crédit à Kédougou : Papa Amadou Sarr insiste sur le respect des engagements…

Le ministre délégué général de la DER et son équipe ont procédé à l’inauguration du nouveau point Nano Crédit de Kédougou. La cérémonie a été accueillie ce mercredi par la Chambre de commerce dudit département, où sont installés les bureaux de la Délégation à l’entreprenariat Rapide, en présence du préfet, du maire et d’une grande mobilisation des groupements de femmes de la localité.



Faisant l’état des financements dans le département de Kédougou, le Ministre Délégué Papa Amadou Sarr, lors de la cérémonie inaugurale, s’est réjoui de la somme globale de 168.295.000 francs Cfa injectée, dont 2. 556 crédits octroyés dans le département de Kédougou seulement. Cependant, il fustige quand même le taux de remboursement apprécié « passable », de 72%, près de 91.977.000f cfa remboursé, par rapport à la moyenne nationale qui est environ de 88%.



Tenant compte de cette lenteur notée sur les remboursements, Papa Amadou Sarr n’a pas manqué d’interpeller les autorités de la localité pour qu’ils veillent à ce que les bénéficiaires respectent les règlements qui régissent le financement, pour qu’ainsi, d’autres femmes puissent bénéficier à leur tour, des services de Nano Crédit.



Pour rappel, le Nano Crédit est un nouveau produit financier mis en place par la délégation à l’entrepreunariat rapide, pour mieux répondre aux besoins des femmes et des jeunes à travers des prêts allant de 10.000 à 300.000 francs. En effet, cet appui financier pourra permettre à ces braves dames de produire, transformer les produits locaux et dans divers secteurs d’activités promouvoir la consommation du Made in Sénégal. D’ailleurs, suite à de multiples sollicitations, le Ministre Délégué informe d’une probable augmentation du financement de 300.000 F à 500.000 F.



Au-delà du Nano Crédit, la DER/FJ a injecté au moins 1.600.000.000 F Cfa dans la région de Kédougou dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat et enfin la transformation des produits locaux...