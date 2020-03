DER / An 2 : « 5 milliards de FCFA soit 75% de recouvrement en 2019 » (DG DER)

Mise en place depuis 2018, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des femmes et des jeunes a célébré ses deux ans d’existence ce 3 Mars 2020, au Centre International de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Ce fut l’occasion pour la DER de partager ses réalisations durant cette période. Ainsi, selon le Délégué Général, M. Pape Amadou Sarr, « la DER a recouvré 5 milliards de FCFA soit 75% en 2019.» Les financements de la DER ne sont pas des fonds perdus, « ce sont des fonds qui appartiennent à l’État et il faudra les rembourser, afin qu’on continue à pérenniser le système pour que d’autres puissent en bénéficier », a ajouté M. Sarr. C'est avec cela que la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide va accompagner les bénéficiaires à travers les 3 F (financement, formation et formalisation) qui va accompagner les vrais entrepreneurs...