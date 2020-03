DER /AN 2 : Pape Amadou Sarr étale les performances de la DER/FJ

La Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des femmes et des jeunes a célébré ses deux ans de fonctionnement au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, ce 03 Mars 2020. Depuis son lancement, la DER a ouvert plus de 80.000 comptes bancaires en deux ans au niveau des différentes banques, institutions et micro finances de la place. En plus de cela, d’après le Délégué Général, la DER c’est aussi « 786 structures bénéficiaires, formalisées par la DER/FJ en supportant les frais d'immatriculation au registre de commerce et l’inscription au NINEA ».

En outre, la Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide a investi 100.000 Euro, afin d’interconnecter les tribunaux de grande instance et les chambres de commerce pour pouvoir mettre en place « un système d’obtention de registre de commerce et de NINEA à partir de son portable » avec « e-registre, e-ninea », a dit le Dg de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide. Ainsi, la DER/FJ sera bientôt généralisée avec la BAD, car le président veut accompagner tous les pays de la sous région à mettre en place une politique similaire pour accompagner les femmes et les jeunes.