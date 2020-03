DER / ACTE 2 : « Un mieux-être des sénégalais et des sénégalaises telle reste mon ambition de toujours. » (Macky Sall)

La DER/FJ qui vient de boucler ses deux années d’activités en mars 2020, a été mise en place pour régler la problématique de l’emploi, de création de richesses, d’inclusion socio-économique et d’équité territoriale. Les jeunes et les femmes surtout rurales ou vivant dans les zones péri urbaines sont les cibles de cet outil.

Selon le Chef de l’Etat Macky Sall qui a présidé ce 3 Mars 2020, la troisième cérémonie de remise de financement qui s’est tenue au CICAD en présence de plusieurs autorités, « Un mieux-être des sénégalais et des sénégalaises telle reste mon ambition de toujours. Notre population est dominée par la jeunesse, 50% sont âgés de moins des 19 ans, avec une majorité de femmes, préconise une réalité stratégique qui impose la mise en œuvre adéquate de stratégies d’encadrement et d’entrepreneuriat volontariste et avant-gardiste. Nous devons sortir des chantiers battus, agir, innover, entreprendre et réussir. Mais réussir rapidement dans l’excellence et la solidarité. Avec la DER/FJ nous agissons en commun dans le respect et la compréhension mutuelle pour la valorisation optimale du capital humain et nous consolidons les dynamiques d’inclusion afin de booster le potentiel naturel de savoir-faire individuel et collectif des sénégalais et sénégalaises. Les femmes et les jeunes représentent la force motrice et productive du pays. Ils constituent le socle robuste sur lequel repose notre marche résolu vers l’émergence. »

Il faut dès lors cultiver l’ancrage d’initiatives chez eux pour développer le label entrepreneurial Sénégal, selon toujours le chef de l’Etat Macky Sall. « Chers entrepreneurs jeunes et femmes, comme vous le savez l’initiative privée demeure l’essence de la croissance économique. Elle détermine la réalisation de nos ambitions en matière d’emploi. L’initiative privée soutient l’action stratégique de l’Etat qui doit faciliter l’auto emploi. Il faut nous départir de cette conception qui veut que le seul emploi doit être forcément salarial. Chaque année des milliers de jeunes arrivent sur le marché de l’emploi et ni le secteur public ni le secteur privé ne peuvent absorber cette forte demande. Donc il faut développer l’entrepreneuriat, a-t-il ajouté... »