DEMBA BABEL SOW ( Député-Diaspora) : ' La réponse du Président Sall par rapport à l'homosexualité est déjà très claire... Nous demandons à Oxfam de rétablir Élimane Kane dans ses droits '

Député à l'Assemblée nationale du Sénégal siégeant pour le compte de la diaspora (Europe du Nord, du centre et de l'ouest), Demba Babel Sow voudrait d'emblée rappeler la position du Président Macky Sall et du Sénégal sur l'homosexualité, pour éviter tout amalgame dans l'affaire Oxfam/Élimane Kane.

Câblant Dakaractu, le parlementaire martèle que le Chef de l'État a suffisamment été clair et précis sur la question. Pour lui, tout a été expressément dit devant l'une des plus grandes personnalités de ce monde en son temps.

"Devant Barack Obama, SE Macky Sall avait dit que le Sénégal n'était pas prêt pour accepter que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal et il le fit de manière courtoise mais sans équivoque. Par conséquent, un nouveau débat sur sa position ne serait que de la mauvaise foi. Qu'oxfam aussi se le tienne pour dit car le Sénégal est un État souverain qui n'apprend rien de personne! "



Abordant la question proprement dite de la sanction qui a été infligée par Oxfam au Sénégalais Élimane Kane, le député dira toute son amertume. "C'est un licenciement arbitraire qui traduit un manque de respect de l'homme, de sa liberté d'expression, de sa foi. C'est sa liberté de conscience qui a été heurtée. Je lui apporte mon soutien. Je ne pense pas qu'il soit adéquat de favoriser une certaine catégorie de personnes par rapport aux autres au sein d'une même entreprise parce que ce serait un précédent dangereux qui voudrait qu'on favorise les plus forts sur les autres. Je renvoie Oxfam à cette prise de position du Sénégal sur la question. Je souhaite que les droits de Élimane soient respectés, mais aussi que l'organisation respecte les lois et règlements de ce pays.''



Pour rappel, tout est parti d'un email . envoyé le 28 juin dernier par Oxfam International à tous ses agents intitulé '' Lettre d'amour '', dans lequel il est question de la condition des LGBTI dans l'organisation et de la nécessité de les promouvoir en leur donnant des postes de responsabilité et en renforçant leur leadership. Le Sénégalais Élimane Kane, malgré la menace qui a été faite à ceux qui refuseraient d'obtempérer de quitter l'organisation, avait émis sa désapprobation avant d'être licencié pour faute lourde.



Il faut tout de même signaler que Adama Coulibaly ( Directeur régional d'Oxfam en Afrique de l'Ouest), a déclaré dans un entretien avec Dakaractu que l'organisation n'a nullement l'intention de promouvoir l'homosexualité au Sénégal...