DÉLESTAGES ÉLECTRIQUES/ Le département de Mbacké vit une série de coupures d'une fréquence effarante bousillant à foison du matériel électroménagner

Les délestages électriques sont devenus, ces dernières 48 heures, on ne peut plus fréquents dans le département de Mbacké. L'électricité prend congé des foyers presque toutes les 15 minutes pour revenir à des intervalles de moins de 5 minutes. Ce qui fait que les populations détentrices de matériels électroniques et électroménagers n'ont même pas le temps de les éteindre. Cette situation n'a pas manqué de causer d’immenses préjudices aux foyers qui retrouvent beaucoup de leurs matériels électriques détériorés.



Au moment où ces lignes sont écrites, une association qui s'est chargée de défendre les populations par rapport à leurs difficultés, se prépare à descendre dans la rue pour manifester son mécontentement. Cette manifestation compte inclure dans sa plateforme le problème des factures d'eau jugées salées alors que l'eau elle-même est réputée mauvaise...