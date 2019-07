DÉLESTAGES À MBACKÉ / La commune confrontée à de récurrentes coupures d'eau et d'électricité depuis plusieurs semaines.

À Mbacké, les populations ne semblent désormais avoir droit à l'eau et à l'électricité que de manière intermittente. En effet, les robinets ne fonctionnent plus au réveil ou ne lâchent que de rares gouttelettes d'eau, le flux ne reprenant que périodiquement. À Darou Salam, le calvaire date d'avant son magal. Les populations affectées se rabattent vers les vendeurs d'eau de puits qui ont, pour l'occasion, revu à la hausse leurs tarifs.



Du côté de l'électricité, les délestages font rage et causent des torts énormes aux familles. Beaucoup d'entre elles, au vu de la fréquence des coupures et de leur caractère irrégulier et soudain, se sont désolées de voir que leurs matériels électroniques et électroménagers sont bousillés . Pour le moment aucune explication officielle n'a été donnée par les autorités concernées...