DÉFECTION À TOUBA - Idrissa Seck perd définitivement Sémou Thioune parti grossir le ' Macky ' de Cheikh Abdou Bali

Alors que beaucoup attendaient de connaître son point de chute après sa surprenante démission du parti Rewmi, Sémou Thioune a définitivement tourné la page Idrissa Seck en officialisant son compagnonnage avec Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé. En assemblée générale dans la cité religieuse et à Guédé plus précisément, l'ancien Rewmiste n'a pas préféré revenir sur les raisons qui l'ont poussé à claquer la porte, mais a affirmé sa volonté de démanteler très rapidement le Rewmi à Touba.

Pour Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké, le combat pour la réélection du Président Macky Sall continue et il s'agira de décapiter l'opposition de ses leaders les influents et les plus populaires d'ici à la prochaine Présidentielle.

Dans son discours, il insistera énormément sur le meeting d'ouverture de la campagne électorale du candidat Macky Sall. La rencontre a enregistré la présence du député Abdou Lahad Seck Sadaga, récemment victime d'un accident. Un accident à la suite duquel il s'était retrouvé avec deux jambes et un bras cassés.