DÉCRYPTAGE - Covid-19 au Sénégal : Plus de guéris que de nouveaux cas journaliers, la courbe des patients sous traitement à la baisse.

Un chiffre jamais atteint en terme de guérison en si peu de temps depuis le 2 mars, date à laquelle notre pays a enregistré son premier cas de contamination à la Covid-19. Pour la première fois, 537 sorties d'hôpital ont été recensées en quatre jours, d'où un rebond du nombre de personnes ayant surmonté la maladie.







114 patients qui étaient hospitalisés après avoir été infectés par le nouveau coronavirus sont « guéris » et « ont pu rentrer chez eux », vendredi dernier. Le lendemain, samedi 6 juin, 236 patients traités dans les Centres de traitement épidémique (Cte) ne présentaient plus aucune charge virale après deux tests négatifs dans une intervalle de 48h. Dimanche, ils étaient 76 guéris.







Aujourd’hui, 111 patients contrôlés négatifs sont déclarés guéris, alors que 99 nouveaux cas sont déclarés positifs à la Covid-19. Ce qui fait que le nombre de malades n'augmente pas dans les sites de prise en charge, d'autant qu'il y a plus de de personnes sorties de l'hôpital que de nouvelles contaminations.







Le Sénégal compte 2 699 cas de rémission annoncés sur les 4 427 cas avérés au Sénégal d'infection au nouveau coronavirus, depuis l'apparition de l'épidémie dans notre pays. Ce qui place notre pays premier en Afrique de l'Ouest en terme de rémissions, selon les statistiques régulièrement mises à jour sur Google.







Plus il y a de guérisons et moins de nouveaux cas journaliers, le nombre de patients sous traitement diminue dans les Centres de traitement des épidémies (Cte) mis en place.







Aujourd’hui, 1 678 malades sont recensés dans les sites de prise en charge des patients atteints du coronavirus, soit 12 de moins que la veille (1 690), et mieux 155 de mois qu'il y a quatre jours. Il ne reste plus que 1 678 patients encore sous traitement, selon les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale, alors qu'i y avait 1 833, vendredi dernier.