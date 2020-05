DÉCRYPTAGE – Coronavirus : Au Sénégal, le nombre de cas double tous les 9 ou 12 jours.

L’épidémie émerge et progresse aussi à un rythme de plus en plus élevé. Au Sénégal, le nombre de cas double dans une période de 12 jours consécutifs, ou parfois même moins, deux fois plus vite que lors des 50 premiers jours de riposte, à compter du 2 mars 2020, date à laquelle le premier cas de Covid-19 a été répertorié par notre pays.



Dans son bilan quotidien du samedi 2 mai 2020, l’autorité sanitaire avait fait état de 1.115 nouveaux cas de contamination. Alors que 545 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus un peu plus d’une semaine avant, le 24 avril 2020. Selon les données officielles, 2.310 nouveaux cas d'infection ont été recensés dans le pays, à la date d’aujourd’hui.



En effet, tous les 9 ou 12 jours, il y a un doublement du nombre de cas. La montée en puissance du virus s'accompagne d'une augmentation régulière du nombre d'hospitalisations, mais plus en médecine qu'en réanimation, car il y a peu de cas graves pour l'instant.



Mais, l'épidémie de coronavirus a causé 2 décès supplémentaires ce vendredi 15 mai, a rapporté le ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce qui porte à 25 le nombre de décès liés à l'épidémie depuis que celle-ci s'est déclarée dans notre pays.



Le département de Dakar où le virus circule activement doit faire l'objet « d'une vigilance particulière ».