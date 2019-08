DECES DE JACQUES DIOUF : le corps attendu aujourd’hui à Dakar

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a rendu hommage à son ancien patron, Jacques Diouf, décédé samedi 17 août à Paris. Son actuel directeur général a présenté au nom de la famille de la Fao ses condoléances à la famille de l’illustre disparu. « Au nom de la famille FAO, je souhaite transmettre mes plus sincères condoléances à la famille de Jacques Diouf qui a mis son temps, son énergie et son expertise au service de la lutte contre la faim à travers le monde, » a déclaré M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO. Le DG de la FAO promet aussi de pérenniser le legs de Jacques Diouf. « Les efforts de M. Diouf visant à éradiquer la faim et à améliorer la sécurité alimentaire et l’agriculture durable perdureront dans les mémoires grâce au prix Jacques Diouf de la FAO. Tous les deux ans, le prix récompense les personnes ou institutions ayant contribué à améliorer la sécurité alimentaire mondiale ». La dépouille de l’ancien patron de la FAO est attendue ce mercredi à Dakar, l’enterrement est prévu ce jeudi à St-Louis.