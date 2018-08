DÉBAUCHAGE À TOUBA- Bathie Sogue enrôlé par Cheikh Abdou Bali décapite l'opposition qu'il traite de fan's clubs insignifiants

Après Malick Gakou du Grand Parti, c'est Abdoulaye Niane de ''Téranga Sénégal' qui fait les frais de la grande offensive de Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké en direction de la présidentielle de 2019. L'opération de débauchage a permis d'enrôler, ce week-end, Bathie Sogue. L'homme est connu pour avoir dirigé dans un passé récent l'Ujtl de Touba avant de militer aux côtés de Serigne Fallou Mbacké.



Aujourd'hui, Sogue s'est définitivement engagé après moult conciliabules à battre campagne pour le Président Macky Sall au terme d'une rencontre organisée à Touba pour officialiser son ralliement. Face à la presse, le jeune nouvel apériste ne manquera pas de saborder le bateau de l'opposition.



'' Dans cette opposition en question, tout le monde sait que c'était moi qui me chargeais de l'animation. Désormais, ce ne sera plus le cas. Car sur place vous n'y trouverez que des affabulateurs et des tricheurs. Il ne s'agit plus de partis d'opposition mais de fan's club insignifiants '' dira-t-il notamment avant d'inviter certains de ses anciens compagnons à quitter pendant qu'il est encore temps.



Dans son discours, Cheikh Abdou Bali se réjouira de la vague de ralliements notée depuis quelques mois. Après avoir souhaité la bienvenue au nouvel arrivant, il l'exhortera à se fondre dans la masse et à se garder de verser dans des tendances. Il dira souhaiter que soit installée une équipe politique forte qui sera chargée de faire le bilan et de dégager une stratégie de conquête de l'électorat de Touba.



La rencontre a permis à l'Apr de battre le rappel des troupes avec une présence massive des responsables politiques locaux.