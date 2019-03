DBF / Mame Mbaye Tounkara : "L'espoir sera permis si…"

"Un petit ouf de soulagement" du côté des cheminots de Dakar-Bamako-Ferroviaire (DBF). En cause, l'administration générale a organisé une rencontre avec ces derniers afin d'arrondir les angles sur la situation de l'entreprise, mais également sur les bons rapports de collaboration qui doivent exister pour la bonne marche de la boite. Le cadre unitaire des syndicats de DBF a tenu une assemblée générale pour rendre compte à la base.

D'après leur porte-parole, Mame Mbaye Tounkara, " notre seule préoccupation, c'est la relance de DBF. De ce point de vue, l'administrateur général de DBF, Kibily Touré nous a manifesté sa volonté ferme et son engagement à nous accompagner et à concrétiser la promesse du Président Macky Sall lors de sa dernière sortie à Thiès. La rencontre s'est très bien passée. Maintenant, s'il parvient à réaliser ses engagements, l'espoir sera permis".