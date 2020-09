DAROU SALAM / Serigne Sidy Makhtar Ibra Ndar... Le nouveau Khalife de Mame Cheikh Anta Mbacké, un intellectuel-soufi fort discret.

Darou Salam, à partir de ce samedi 12 septembre 2020, va compter un nouveau Khalife. Il s'agit de Serigne Sidy Makhtar Mbacké Ibra Ndar. Le chef religieux, réputé intellectuel- soufi, est un fils de Serigne Ibra Ndar et est depuis le 10 février 2020 dernier son Khalife avec le décès de Serigne Modou Mamoune Mbacké Ibra Ndar à la suite d'un accident.



Discret et très influent, le chef religieux passe pour marcher sur les pas de son réputé son père qui était un grand intellectuel musulman.



L'histoire raconte que Serigne Ibra Ndar a été confié à Serigne Touba à l'âge de 7 ans alors que ce dernier venait d'être installé dans les lieux de sa dernière résidence surveillée à Diourbel en 1912. Au terme d'une formation religieuse avérée, il fut renvoyé à Saint-Louis et ensuite à Boutlimit en Mauritanie en 1917 auprès de Cheikh Mouhamadou Saline Ibn Mahmoud Salim. Cinq ans durant, il s'emploiera à maîtriser les sciences religieuses supérieures. Il fut l'un des premiers fils de Mame Cheikh Anta à avoir le statut de citoyen français et a brièvement intégré l'armée coloniale. Il fut par ailleurs, l'intermédiaire entre la communauté mouride et l'autorité française à cause de son intelligence et de la pertinence de ses idées avant d'être envoyé en exil à Ségou en 1930.