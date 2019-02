DAROU SALAM / La confidence de Serigne Cheikh Abdou Mbacké Ass Guédé : 'La cité de Mame Cheikh Anta n'est pas encore conquise par le Président Macky Sall '

C'est clairement qu'il le dit : '' La cité religieuse de Mame Cheikh Anta Mbacké est loin d'avoir été conquise par le Président Macky Sall.'' La confidence est de Serigne Cheikh Abdou Mbacké Ibn Serigne Ass Guédé.



Le Chef religieux de renchérir ses propos. ''Même le fait qu'il y eût fait un saut le jour du démarrage de sa campagne, ou encore qu'il ait, par la suite, envoyé en renfort son Premier ministre et la Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental n'ont pas servi à grand chose. '' Le Mbacké-Mbacké qui ne peut cacher son pessimisme quant au futur succès du Président sortant dans Darou Salam, de marteler ce qui suit : '' Je crois que c'est quasiment trop tard pour s'approprier l'électorat de Darou étant donné que la cité a été oubliée et laissée en rade. D'ailleurs, les populations ne comprennent même pas comment un fils de Darou Salam peut-il avoir un penchant pour ce régime. Des fois, on voit quelques membres de la famille s'agiter pour le compte du Président Macky Sall par l'entremise de Lat Diop. Je crois que ce monsieur perd son temps et son argent. ''



Serigne Cheikh Abdou Mbacké Ass Guédé de rappeler que Darou Salam manque d'infrastructures en plus du fait que les populations qui habitent les quartiers périphériques n'ont ni eau n électricité.