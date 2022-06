DAROU SALAM 2022 - 599 personnes bénéficient de consultations médicales gratuites à une semaine de l’événement.

À une semaine du magal de Darou Salam commémorant la rencontre entre Mame Cheikh Anta Mbacké et Serigne Touba après le retour d’exil de celui-ci, une journée de consultations médicales gratuites a été organisée dans la cité religieuse.

À l’actif de Serigne Mame Cheikh Mbacké Sidy, initiateur de l’Association And Ligeeyal Santé- Éducation- Emploi, plusieurs personnes ont été consultées et plusieurs autres ont bénéficié de médicaments après consultations.



Au total 599 personnes ont été consultées, 24 ont subi une échographie, 49 ont bénéficié d’un dépistage du col de l’utérus, 38 ont été consultés en ophtalmologie. Avec l’affluence des daara qui environnent la cité de Mame Cheikh Anta, le pédiatre dépêché pour la journée a aussi été pris d’assaut. L’occasion a été saisie par Moustapha Diané, conseiller technique au niveau de la structure et Pca de la mutuelle de Darou Salam, pour regretter le fait que Darou ne dispose toujours pas d’hôpital. Ce qui justifie, selon lui, le déplacement en masse des populations venues profiter de la journée.



Le geste de Serigne Mame Cheikh Mbacké Sidy a été hautement salué par les populations qui recevront dès la semaine prochaine, plusieurs centaines de milliers de personnes pour les besoins du magal qui sera célébré le 19 juin prochain.