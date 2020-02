DAROU MOUKHTY / Une partie de l’APR se choisit un autre coordonnateur communal

« Le parti ne fonctionne pas correctement au niveau de la commune. Le parti n'a même été en mesure de faire un bilan au sortir des dernières élections. Nous sommes frappés par une léthargie. Le parti est en décadence continuelle et il n’y a aucune perspective établie. Le parti ne s'agrandit pas et ne se massifie pas » ... Voilà qui ont été quelques-unes des raisons évoquées par une partie de l’Alliance Pour la République au niveau de la commune de Darou Moukhty pour se choisir un autre coordonnateur communal.



Seydou Diakhaté et ses camarades, qui déroulaient une assemblée générale, dans l'après-midi du mardi, ont choisi Serigne Djily Mbacké en remplacement de Serigne Abô Sall jugé trop terne et trop absent. Il s'agira, pour ces républicains, de se donner un nouvel élan et de dérouler un travail de terrain plus soutenu.



Face à la presse, Serigne Djily Mbacké, qui a officiellement dissous son mouvement dans le parti Présidentiel, dira faire de la massification de la formation politique du Président Macky Sall, sa priorité. Il se réjouira d'emblée d'avoir pu obtenir le soutien des leaders principaux de l'Alliance, des patrons de mouvements qui sont venus lui prêter main forte etc... » Nous avons accepté le choix porté sur notre personne et nous avons compris pourquoi un besoin de changement s'est fait sentir. Nous allons nous atteler à régénérer ce parti avec le soutien de ceux qui étaient déjà là, mais encore avec le ralliement de membres du mouvement Macky Ñu Ñorr, des anciens responsables de Madické-Président et de Xippi de Cheikh Diop », dira-t-il en substance.