DAROU MOUKHTY / Le Président Macky Sall, venu présenter ses condoléances suite aux décès de Serigne Abbass et de Serigne Modou Makhtar.

C’est une visite en deux étapes que le Président Macky Sall a effectué ce lundi 23 août 2021 en milieu Mouride et plus précisément dans le fief de Mame Thierno Birahim Mbacké.



À la tête d’une sobre délégation, le chef de l’État a été reçu par Serigne Bassirou Anta Niang, nouveau Khalife de Darou Moukhty et Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, son porte-parole. Il dira clairement être venu pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de Serigne Abass Mbacké rappelé à Dieu le 31 décembre 2020.



Il se rendra ensuite à Darou Makhtar pour rendre un vibrant hommage au regretté Serigne Modou Makhtar Mbacké disparu le 19 mars 202...