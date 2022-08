DAROU MOUKHTY : « Ce sont des gamins et des gamines qui ont fait mordre la poussière à Modou Diagne Fada et sa bande » (Pastef)

Les leaders de la coalition Wallu de Darou Moukhty et de Kébémer refusent que la presse parle de surprise par rapport à leur victoire enregistrée lors des élections législatives et qui consacre aussi l’une des plus grosses défaites de Modou Diagne Fada dans la cité religieuse.



Pour Cheikhouna Dièye, « cette victoire résulte d’efforts consentis depuis un assez bon moment par des jeunes qui ne doivent rien à personne. « Cette victoire est le fruit d’un travail assidu d’un certain nombre de jeunes de Darou. Il n’y ni leader local ni leader national qui soit venu nous soutenir. Le Pastef, qu’on le veuille ou non est devenu la première force politique dans le département de Kébémer. »



Cheikhouna Dièye de signaler que Pastef a réussi à installer des cellules dans presque tous les coins du département. « Malgré nos maigres moyens, on a su relever le défi et libérer le département de Kébémer », dira-t-il, avant d’appeler les populations à l’union des forces.